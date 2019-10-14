Кишинёв, , 14:02 — REGNUM Адвокаты беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка утверждают, что у прокуроров нет доказательств его вины. Об этом заявил в эфире TV8 адвокат Влад Рошка, представляющий интересы олигарха, комментируя выданный ордер на арест Плахотнюка.

Олигарха и бывшего фактического руководителя Молдавии обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. По словам адвоката, никаких доказательств в деле нет, а обвинение основано на схемах, в которых указаны связи Плахотнюка с некими предприятиями. «Но это не доказывает, что он — конечный бенефициар [банковской кражи]», — заявил Рошка.

Он добавил, что не знает, когда Плахотнюк вернется в Молдавию и вернется ли вообще.

Как сообщало ИА REGNUM, cуд Кишинева выдал мандат на арест в отношении бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Он является фигурантом двух уголовных дел, возбужденных по факту отмывания денег в особо крупных размерах. По другому эпизоду Плахотнюка обвиняют в незаконном получении от офшорной компании $7,4 млн. По этому делу уже задержан управляющий компании, через которую переводили деньги.

Сам олигарх, напомним, покинул Молдавию 14 июня, после смены власти, и в последнее время предположительно находился в США.

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