Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM Почти половина всех бюллетеней для опроса о храме Святой Екатерины была уничтожена. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

По словам мэра, для нужд опроса было напечатано 200 тысяч бюллетеней. Итоговая явка составила 97 143 человек (8,95%) от всех избирателей города. Неиспользованные опросники были уничтожены.

Напомним, ранее в горизбиркоме огласили результаты опроса о храме Святой Екатерины. 57,66% проголосовавших выбрали для строительства объекта площадку под бывшим Приборостроительным заводом.

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