Анкара, , 14:03 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не видит проблем в том, что вооруженные силы Сирии разместили свои войска в Кобани, об этом 14 октября сообщает Al Arabia.

Заявление было сделано во время встречи с журналистами в преддверии поездки Эрдогана в Азербайджан.

Кроме того, глава Турции положительно оценил позицию России в данном вопросе. Решение США вывести свои войска из Сирии также порадовали Эрдогана.

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