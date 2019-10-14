Вильнюс, , 13:58 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа внёс в литовский парламент законопроекты, в которых предполагается ускоренная индексация пенсий по старости, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 октября. В законопроектах предлагается увеличить индексацию пенсий на дополнительные 1,83% в 2020 году и 1,91 в 2021 году.

Литва Nicolas Raymond

В настоящий момент предусмотрена индексация с коэффициентом в 1,0811%, что увеличило бы среднюю пенсию на 8,11%, до 374 евро в 2020 году. Насколько она может увеличиться при дополнительных коэффициентах не сообщается, однако на такое повышение в бюджетах следующих двух лет необходимо найти дополнительные 65 млн евро.

Эти средства, по мнению Науседы, можно найти, упразднив компенсацию на дизельное топливо для фермеров и повысив подоходный налог на доходы, не связанные с трудом.