Калуга, , 14:00 — REGNUM Приказом генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Николай Студеникин назначен первым заместителем прокурора Калужской области. Об этом 14 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужской областной прокуратуры.

Новый первый заместитель прокурора Калужской области Николай Студеникин. Фото пресс-службы прокуратуры Курской области

Новый первый заместитель прокурора Калужской области Николай Студеникин родился в 1962 году в курском посёлке Касторное. С 2010 года он являлся первым заместителем прокурора Курской области.

Занимавший до настоящего времени должность первого заместителя прокурора Калужской области Александр Сеничев приказом Генерального прокурора Российской Федерации переведён на должность первого заместителя прокурора Курской области.