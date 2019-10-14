Барселона, Испания, , 13:55 — REGNUM Приговоры, которые Верховный суд Испании вынес в отношении региональных политиков, по делу, связанному с организацией референдума о независимости, являются «несправедливыми и антидемократическими». Такое заявление сегодня, 14 октября, сделал глава правительства Каталонии Ким Торра.

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По его словам, процесс над политиками, которые проходили по этому делу, — это «политический суд».

«Осудить этих людей — это оскорбление демократии и [проявление] презрения к каталонскому обществу, — приводит ТАСС слова Торра. — Мы требуем амнистии».

Торра заявил о намерении направить письма королю Испании Филиппу VI и и. о. главы правительства Испании Педро Санчесу, с которыми хочет срочно встретиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Всего по делу проходили 12 человек, часть из которых признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. После этого в Каталонии начались акции протеста.

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