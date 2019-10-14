Кемерово, , 13:54 — REGNUM Новым руководителем аэропорта Кемерова стал бывший гендиректор аэропорта Читы Виталий Кашин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кашин окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Опыт работы составляет более 20 лет, из них 15 лет — на предприятиях гражданской авиации.

С 2004 года занимал руководящие должности в аэропорту Якутска, в 2015 году возглавил аэропорт Ярославля, с 2017 года стал гендиректором ОАО «Аэропорт Чита».

Как пояснили ИА REGNUM в кемеровской воздушной гавани, на новом посту Кашин сосредоточится на эффективном развитии аэропорта и проведении его дальнейшей реконструкции.

Отметим, что Александр Рейх, который возглавлял предприятие с 2004 года, ушёл с должности по собственному желанию 30 мая.