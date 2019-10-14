Москва, , 13:51 — REGNUM Обсуждение вопроса принадлежности Крыма в «нормандском» или других любых форматах исключено, заявил 14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается внесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то «нормандский» или ещё какой-то, то об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что «этот вопрос был закрыт в своё время».

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине зимой 2013−2014 годов в ходе киевского майдана и последовавшего за этим референдума о воссоединении Крыма с Россией, Соединенные Штаты, Евросоюз и ряд других стран стали вводить антироссийские санкции в отношении как конкретных граждан Российской Федерации, так и российских компаний.