Лондон, , 13:56 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) не хочет принимать участие в гонке вооружений. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 октября на 65-й сессии Парламентской ассамблеи военного блока в Лондоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обязаны ответить на размещение в Европе новых российских ракет, но мы не будем давать зеркальный ответ на действия России», — заявил Столтенберг по поводу размещения наземных средств ядерного арсенала.

Также он отметил, что в НАТО не хотят начинать новую гонку вооружений и открыты для диалога с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Вашингтон принял решение в одностороннем порядке выйти из Договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В качестве повода послужили бездоказательные обвинения в адрес Москвы в нарушении данного соглашения.

Позже, 19 сентября, президент России Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письмо, где им было предложено присоединиться к мораторию на размещение РСМД, который был объявлен Москвой.

Как заявил в октябре замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва со стороны НАТО не увидела готовности последовать примеру России.