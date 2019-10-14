Джакарта, , 13:44 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди предупредила, что безопасность в штате Ракхайн (Мьянма) остается серьезной проблемой для репатриации населения рохинджа из лагерей беженцев в Бангладеш, сообщает информационное агентство Antara.

«Мы продолжаем вести переговоры с Мьянмой о том, что их задача — создать хорошую ситуацию в сфере безопасности. Потому что, если на местах сохраняются конфликты, беженцы определенно не захотят возвращаться», — заявила глава МИД Индонезии в ходе специального интервью изданию в Джакарте.

Ретно Марсуди добавила, что в Мьянме должны быть созданы благоприятные условия, чтобы жители могли добровольно, безопасно и достойно вернуться в свои дома.

«Говорить с таким суверенным правительством, как Мьянма, действительно непросто. Мы должны говорить подробно, не нарушая суверенитет. Но в то же время наше отношение должно быть твердым, поскольку оно затрагивает человечество», — отметила глава МИД Индонезии.

Известно, что более 700 тысяч человек населения рохинджа бежали в Бангладеш после того, как в августе 2017 года военные Мьянмы стали проводить политику этнической чистки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась со специальным представителем Генерального секретаря ООН по делам Мьянмы Кристиной Шранер-Бургенер, чтобы обсудить вопрос репатриации мусульманского населения рохинджа.

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