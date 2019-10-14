Симферополь, , 13:51 — REGNUM Подход Германии к России двойственный: Берлину выгодны контракты с российской стороной, при этом фактор Крыма задействован в достижении политических целей. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек («Единая Россия»), передает 14 октября RT.

Парламентарий прокомментировал слова председателя крупнейшей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она заявила, что Берлину нужны «добрососедские отношения» с Москвой, но отметила при этом, что в вопросе Крыма «нарушены нормы международного права».

По словам Бальбека, диалог с Москвой для ФРГ — это заход на российские рынки и выгодные договоры, но не сближение, и большое значение здесь имеет мнение Вашингтона. Что касается Крыма, это удобный фактор для ведения политики двойных стандартов, и слова о добрых соседях звучат тогда, когда это выгодно.

«Если возникает конкурентная борьба или Россию нужно «выдавить» с какого-то рынка, то сразу же вспоминается вопрос Крыма и его «аннексии» «, — добавил Бальбек.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую («Единая Россия») слова Крамп-Карренбауэр не удивили. Называть вещи своими именами способны толко сильные политики, пояснила она.

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