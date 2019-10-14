Сеул, , 13:46 — REGNUM 14 октября министр юстиций Южной Кореи Чо Гук подал в отставку. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, министр подал в отставку спустя 35 дней после вступления в должность.

Известно, что до объявления министр Чо Гук провел пресс-конференцию на тему реформирования прокуратуры.

В своем заявлении он сообщил, что основная причина его ухода с должности связана с делом его семьи, которую обвиняют в коррупции.

«Я сам для себя решил не причинять неудобств правительству и лично президенту делом моей семьи. Я ухожу с должности, так как моя работа по реформированию прокуратуры подходит к концу, — отметил министр. — Я намерен заботиться о своей семье, которая переживает тяжелые времена».