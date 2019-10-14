Вильнюс, , 13:38 — REGNUM В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня прибудут первые 200 военнослужащих из 500 запланированных солдат.

Как отмечает минобороны Литвы, вместе с ними в Литве будут дислоцированы 29 танков Abrams и 21 боевая машина пехоты Bradley.

Литва все последние годы добивалась, чтобы к дислоцированному в Литве батальону сил НАТО под командованием Германии присоединились военнослужащие из США.