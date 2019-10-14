Иваново, , 13:43 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский назначил нового начальника департамента строительства и архитектуры региона. Им стал Александр Батурин, сообщили 14 октября в пресс-службе администрации. Юрий Тростин, возглавлявший ведомство ранее, освобождён от должности в связи с истечением срока контракта.

До завершения необходимых процедур согласования Александр Батурин будет работать в статусе исполняющего обязанности начальника департамента. Прежде чиновник четыре года возглавлял муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика» Ковровского района Владимирской области.

Александр Батурин родился в 1990 году. В 2013 году окончил Владимирский государственный университет имени Столетовых по специальности «Промышленное и гражданское строительство».