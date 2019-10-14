Рига, , 13:34 — REGNUM Евросоюз не рассматривает военные варианты реагирования на операцию Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Военные варианты (реагирования) не рассматриваются, чтобы вы понимали», — цитирует Ринкевича РИА Новости.

По его словам, ЕС обсудит «политическое и дипломатическое давление, что у нас называется ограничительными мерами».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.