Бишкек, , 13:32 — REGNUM Находящийся под арестом бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вновь отказался участвовать в судебном заседании по делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.

По словам адвокатов экс-главы государства, при этом Атамбаев дал согласие на проведение процесса по этому уголовному делу без его участия.

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Из-за этого Первомайский районный суд столицы Киргизии во второй раз перенес предварительные слушания на более поздний срок, пишет «24.kg».

При этом суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на следующее судебное заседание, которое состоится завтра, 15 октября. Однако, как отмечают защитники экс-президента, такое распоряжение не предусматривает принудительного привода обвиняемого.

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