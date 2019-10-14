Джелалабад, Афганистан, , 14:23 — REGNUM 13 октября официальный представитель губернатора провинции Нангархар (столица провинции — г. Нангархар) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Кхогьяни провинции Нангархар.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, среди ликвидированных Национальными силами безопасности и обороны боевиков числятся по меньшей мере пять членов «красного отряда» движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), элитного подразделения группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.