* талибов — запрещённая в России организация

Таринкот, , 15:47 — REGNUM 13 октября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведенной контингентном сил международной коалиции в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», силы международной коалиции в Афганистане нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Хаз Урузган вышеупомянутой провинции.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции контингента сил международной коалиции в Афганистане было также уничтожено несколько укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимся там оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.