Дамаск, , 13:36 — REGNUM Дипломатический персонал США, работавший на северо-востоке Сирии, покинул регион, об этом 14 октября сообщает Al Arabia.

Решение было принято после того, как официальный Вашингтон заявил о выводе оставшихся военнослужащих.

В настоящее время вооруженные силы Соединенных Штатов все еще присутствуют в Сирии, однако начальный этап вывода войск уже начался. Отмечается, что большая часть военных будет выведена в течение ближайших нескольких дней.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии с целью борьбы с террористической угрозой, которая, с точки зрения Анкары, исходит от курдских повстанцев.