Газни, Афганистан, , 15:46 — REGNUM 13 октября официальный представитель губернатора провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны при активной поддержке с воздуха, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Андар и Гиро провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также обнаружено и уничтожено одно транспортное средство, начинённое взрывчаткой.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.