Джелалабад, Афганистан, , 14:29 — REGNUM 13 октября официальный представитель губернатора провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было задержано 17 человек, обвиняемых в преступной деятельности.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», эта преступная группа была задержана солдатами Национальных сил безопасности в ходе военной операции, которая проводится в нескольких районах провинции Нангархар с целью обеспечения безопасности в этом регионе.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, Национальные силы безопасности и обороны изъяли у задержанных крупную партию наркотических веществ, а также несколько единиц оружия.

Официальный представитель губернатора провинции Нангархар заявил, что задержанные члены этой группы обвиняются в похищении людей, грабеже, убийствах, торговле и перевозке различных наркотических веществ.