* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 14:28 — REGNUM 13 октября официальные представители полиции провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, при активной поддержке с воздуха, было уничтожено по меньшей мере пять укрытий боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе со всеми хранившимися там оружием и боеприпасами.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Нахри-Сарадж провинции Гильменд. К настоящему моменту операция продолжается.

По словам официальных представителей полиции провинции Гильменд, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны также было ликвидировано по меньшей мере 11 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.