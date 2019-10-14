Парун, , 14:30 — REGNUM 13 октября официальные представители полиции провинции Нуристан (столица провинции — г. Парун) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной пограничной полицией Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 9 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция пограничной полиции Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Камдеш провинции Нуристан.

По словам официальных представителей полиции провинции Нуристан, ликвидированные пограничной полицией Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно пересекли границу с Пакистаном, тем самым проникнув на территорию провинции Нуристан, и планировали организовать серию нападений на правительственные контрольно-пропускные пункты

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.