Ракка, Сирия, , 13:18 — REGNUM Правительственные силы Сирии вошли в город Айн-Иса в провинции Ракка, сообщает 14 октября SANA.

Ранее сообщалось, что сирийские вооруженные силы вошли в город Телль-Тамп на северо-востоке страны, который располагается на стратегически важном шоссе, соединяющем восточные и западные регионы государства. Накануне, 13 октября, турецкие военные заявили о взятии под контроль указанной трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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