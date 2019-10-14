Москва, , 13:13 — REGNUM Публикация о воздушных ударах по сирийским госпиталям, якобы нанесенных российскими военными, является манипуляцией со стороны террористов и спецслужб Великобритании. Об этом сообщил 14 октября журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в Минобороны ознакомились с публикацией американского издания The New York Times, в которой говорится об атаках ВКС РФ на четыре больницы на северо-западе в Сирии, якобы имевшие место в мае 2019 года. Конашенков выразил сожаление, что столь серьезная газета пострадала от манипуляций.

Представитель Минобороны уточнил, что показанные в ролике на сайте издания устройства и программы, якобы позволившие узнать о «российских атаках», являются разведывательно-боевым приложением так называемой системы «оповещения населения об авиаударах». Основой для системы стали разработки американской компании Hala Systems, а контролировала развертывание системы в провинции Идлиб британская разведка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в западных СМИ также выходили материалы об атаках российских военных на сирийские мирные объекты и население. Во всех случаях эти сообщения опровергало Минобороны.

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