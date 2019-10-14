Ереван, , 13:10 — REGNUM По приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министр Грузии Георгий Гахария 15 октября прибудет с официальным визитом в Армению.

После официальной церемонии встречи премьер-министры Армении и Грузии проведут отдельную беседу, затем состоится встреча в расширенном составе, после которой премьер-министры двух стран выступят с заявлениями по итогам переговоров для представителей СМИ.

В ходе визита Георгий Гахария встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, Католикосом Всех aрмян Гарегином II.

Премьер-министр Грузии в сопровождении мэра Еревана посетит также мемориальный комплекс «Цицернакаберд» и воздаст дань памяти жертвам Геноцида армян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Азербайджан с официальным визитом прибыл новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Гахария на встрече с Алиевым выразил уверенность, что между Баку и Тбилиси нет вопросов, которые невозможно решить по-братски и по-дружески. Он назвал не случайным тот факт, что свой первый зарубежный визит нанес именно в Азербайджан. Премьер подчеркнул, что этим визитом еще раз доказывает врагам и недоброжелателям, что неразрешимых проблем в отношениях между двумя странами нет. В ходе встречи Алиев и Гахария сосредоточились на обсуждении на ключевых направлений стратегического партнерства между двумя странами, важных вопросах повестки дня двустороннего сотрудничества и региональной работе над проектами, совместно реализуемых Азербайджаном и Грузией.