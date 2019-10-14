Москва, , 13:08 — REGNUM «Ужасное» положение, в которое, говоря словами главы Пентагона Марка Эмпера, попали американские войска в Сирии, — это следствие двойственной, непоследовательной политики, проводимой США в этой стране в течение многих последних лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«По сути, американцы сами себя загнали в ловушку. Разумеется, я не злорадствую, а просто констатирую факт, надеясь, что обойдется без жертв, в том числе и с американской стороны». — отметил сенатор.

Россия с самого начала заняла четкую позицию по Сирии, которая и сегодня остается неизменной.

«Мы рассматриваем прекращение иностранного вмешательства в ее дела, национальное примирение как важнейшие условия строительства единой, суверенной, свободной от террористов Сирии», — сказал Клинцевич.

Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил глава Пентагона Марк Эмпер.

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