Сеул, , 13:08 — REGNUM Представители Южной Кореи и Китая проведут недельное патрулирование совместной промысловой зоны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи.

По их словам, представители двух стран начнут патрулировать акваторию с 14 октября. В случае обнаружения судов, осуществляющих незаконную ловлю, стороны обязуются уведомлять друг друга об инцидентах.

Известно, что согласно корейско-китайскому соглашению аккредитованным рыболовным судам разрешено осуществлять рыбную ловлю в данной зоне без предварительного уведомления сторон.

Отметим, что совместный патруль осуществляется с 2014 года. В рамках данного соглашения южнокорейским специалистам удалось задержать 31 китайское судно.

В период с января по сентябрь текущего года было задержано 92 китайских судна, осуществлявших незаконную рыбную ловлю в промысловой зоне.