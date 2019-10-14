Вашингтон, , 12:56 — REGNUM На северо-востоке Сирии в результате военной операции Турции «Источник мира» в медицинской помощи нуждаются 1,5 млн местных жителей, около 200 тыс. человек покинули свои дома, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, развитие ситуации в сфере безопасности оказало серьёзное воздействие на и без того ослабленные службы здравоохранения в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Накануне, 13 октября, для противостояния Турции подразделения вооруженных сил САР начали переброску на север Сирии.

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