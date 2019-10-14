Белград, , 12:58 — REGNUM Благодарность России за поддержку территориальной целостности Сербии выразил президент республики Александр Вучич 14 октября на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Белграде. Такое заявление Вучич сделал на русском языке.

Сербский лидер принял спикера Совфеда в своей резиденции в центре Белграда. Политики общались за закрытыми дверями, однако до переговоров состоялась короткая беседа в присутствии журналистов.

«Самым важным для нас является позиция президента РФ Владимира Путина и ваша по поддержке территориальной целостности Сербии», — подчеркнул Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия входит в число стран, не признающих независимость края Косово от Сербии. Ожидается, что до конца 2019 года президент России Владимир Путин примет своего сербского коллегу в Москве.

Читайте также: Вучич назвал Россию другом и союзником Сербии