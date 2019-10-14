Рим, , 12:44 — REGNUM Итальянская партия «Лига» намерена прийти к власти в Италии в результате выборов, а не так, как это сделала нынешняя коалиция либералов и популистов, заявил в интервью Il Foglio в понедельник, 14 октября, лидер партии Маттео Сальвини.

«Я войду в правительственный дворец через главный вход», — сказал Сальвини.

После инициированного Сальвини распада коалиции «Лиги» и популистов из «Движения 5 звезд» новое правительство Италии было сформировано без проведения выборов — национальное законодательство дает формальному главе государства, президенту страны, такую возможность.

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