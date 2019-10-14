Бишкек, , 12:43 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи тем, что из-за тайфуна «Хагибис» погибло и пропало без вести несколько десятков человек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С большим сожалением воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате тайфуна «Хагибис» в Японии», — говорится в телеграмме киргизстанского лидера.

Жээнбеков от своего лица и от имени жителей Киргизии пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

ИА REGNUM напоминает, что 12 октября 2019 года тайфун «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю с юго-востока. В результате природного катаклизма уже погибли 47 человек и 15 числятся пропавшими без вести. Также почти 135 тысяч домов остались без водоснабжения и около 100 тысяч домов — без электроснабжения.