14 октября 2019 | Время чтения 31 мин

Если правители Азербайджана искренни в своих заявлениях о необходимости мирного разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, то пусть с властями Армении и Арцаха выступят с совместным заявлением о готовности начать процесс вхождения Азербайджана и Арцаха как самостоятельных субъектов международного права в ЕАЭС и ОДКБ. Только в этих условиях откроются реальные перспективы обеспечения безопасности и создания условий для динамичного социально-экономического развития Южного Кавказа.

Арташес Гегамян, , 12:34 — REGNUM Читая публикации последнего месяца в азербайджанских масс-медиа, невольно хочется восторженно воскликнуть — наконец-то свершилось, дожили до того дня, когда судьба «народного премьера» Армении Никола Воваевича Пашиняна стала предметом особой заботы ведущих азербайджанский политологов, формально являющихся гражданами Российской Федерации. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился. Это так и отныне азербайджанская политическая мысль на защите безопасности «нашего» Никола Воваевича. Чтобы не томить читателей пребыванием в трепетном ожидании подтверждения объективности моего наблюдения, приведу лишь заглавия статей последнего времени в азербайджанских интернет-порталах. Вот некоторые из них: «Сергей Марков: Пашинян готов на компромиссы, но он боится» (24.09.2019), «Россия не против войны Азербайджана в Карабахе — Сергей Марков» (7.10.2019), «Марков: Вы помните расстрел в парламенте Армении. Пашинян не хочет такой же участи» (9.10.2019). Можно привести с десяток статей со столь же провокационными заглавиями, но их авторство, как правило, будет за гражданами Азербайджана и ничего кроме информационной пустышки они в себе не содержат. А тут излагает свои мысли сам Сергей Марков, которого Media. az представляет не иначе, как «известный российский общественный деятель, генеральный директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ и доверенное лицо президента России Владимира Путина». Приведу лишь отдельные выдержки из вышеупомянутых статей. Так, 7 октября т.г. С. Марков, находясь в Баку, провел пресс-конференцию.

Нагорный Карабах

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет деблокировать Армению, готов согласиться с Казанским планом решения проблемы (снятие блокады, начало экономических отношений с Азербайджаном, предоставление Карабаху временного статуса в обмен на возвращение семи районов вокруг него — ред.), но Пашинян боится радикальных армянских группировок, которые могут его взорвать, расстрелять, как поступили с армянским парламентом в 1999 году (более гнусной провокации, основанной на лжи, себе не позволяли даже оголтелые, специализирующиеся на клевете, азербайджанские пропагандисты, но это тема отдельного анализа — А. Г.) или захватить отделение полиции (группировка «Сасна Црер» — ред.). Пашинян опасается ливанских и сирийских боевиков армянской национальности (видимо, Марков имеет в виду армянские патриотические силы Сирии и Ливана, ведущие смертельно опасную борьбу против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ибо других «армянских боевиков» в регионе нет — А. Г.), поэтому решение карабахской проблемы перекладывает на руководство Карабаха. Там в будущем году выборы президента, следовательно, ждать, когда там установится стабильная власть, но Азербайджан устал ждать», — так говорил на пресс-конференции Марков.

Первое, на что подвели слова С. Маркова, так это поздравить президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым нештатным пресс-секретарем, в лице Маркова, который сетует «но Азербайджан устал ждать». Не скрою, что это назначение в интересах Армении и Арцаха, так как в не столь уж отдаленное время хотя бы политическое сообщество государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в очередной раз может убедиться в простой истине — вся официальная пропаганда Апшеронского султаната построена на лжи. В подтверждение моих слов приведем хотя бы выдержки из интервью прославленного Героя Арцаха, легендарного генерала Виталия Баласаняна. Так, 9 октября т.г. бывший секретарь Совета безопасности Арцаха, генерал-лейтенант Виталий Баласанян в интервью интернет-изданию LIVEnews. am, касаясь недавней встречи Никола Воваевича, себя любимого, с лидерами партии «Сасна Црер» (упоминаемой С. Марковым) охарактеризовал сие рандеву как попытку оказать давление на инокомысляющих.

«Никол Пашинян пытается терроризировать всех, в том числе и меня, говоря: «Вот, смотрите, у меня есть боевое крыло, которое по первому щелчку пальца с вами разберется физически». Я хочу сказать Пашиняну и «Сасна Црер», чтобы вообще не пытались всети такие разговоры, они за это ответят. Трусы — это Пашинян и его сторонники … В 2016 году мы простили этих террористов и не убили, но сейчас я заявляю — всех физически уничтожим, если они попытаются осуществить провокации и террористические действия против меня, нашего народа, государства, государственности».

Что же: понять боевого генерала и поддержать его — это наш долг, ведь для В. Баласаняна понятия народ, государство и государственность ассоциируются с тысячами жизней патриотов Арцаха, Армении и Армянской Диаспоры, положенных в годы Арцахской национально-освободительной войны 1992−1994 гг. на алтарь свободы Арцахской Республики, сохранение армянской государственности — Республики Армения и Арцахской Республики. Комичность суждений азербайджанского агитпропа в данном случае в образе С. Маркова может вызвать разве что усмешку, на большее вся эта пропагандистская клоунада не тянет. Вызывает беспокойство другой факт, что в публикации от 7 октября т.г. «Россия не против войны Азербайджана в Карабахе — Сергей Марков» читаем:

«Россия не запрещает Азербайджану воевать в Карабахе, использовать купленное у РФ оружие, Более того, президент Владимир Путин неоднократно говорил, что ОДКБ уполномочен защищать территориальную целостность Армении, и не собирается участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе».

И такую ахинею относительно молчаливого поощрения Россией войны в Карабахе несет азербайджанский политолог С. Марков, который, по определению, не мог не знать, что министр иностранных дел РФ С. В. Лавров на сессии, посвященной российской политике Международного дискуссионного клуба «Валдай», в Сочи, 2 октября 2019 года, отвечая на вопрос: «Как высоко Вы оцениваете риски военного конфликта с Ираном в Персидском заливе и в целом риски «расконсервации» военных конфликтов в большом регионе, в частности в Нагорно-Карабахском?», — Сергей Викторович Лавров сказал:

«Что касается Нагорного Карабаха, то в последнее время ситуация на линии соприкосновения достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные. Состоялся обмен телами погибших, готовится обмен удерживаемыми лицами — в небольшим количестве, но процесс идет. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху — Россия, Франция и США — работают тесно и дружно. В этом году уже встречались трижды с министрами иностранных дел, в том числе в апреле в Москве с моим участием мы проводили встречу с министрами иностранных дел Азербайджана, Армении с подключением сопредседателей. Что же касается обстановки «на земле», сейчас она гораздо спокойнее, чем год назад. Но политический процесс заторможен, пока не получается сняться с этого тормоза. Стороны делают достаточно серьезные заявления, в том числе звучали слова о том, что Карабах — это Армения, так же как из Тираны премьер-министр Албании Э. Рама заявил, что Косово — это Албания. Это, конечно, не помогает создавать атмосферу для возобновления политического процесса. Но мы как сопредседатели вместе с американцами и французами работаем в унисон. Здесь одна из немногих ситуаций, где у нас единое видение. У нас есть базовые документы, не хотим их ревизовать. Мы хотим на основе базовых принципов, которые многократно обсуждались, искать развязку. Но ее нужно находить через прямой диалог. Контакты есть, но диалог об урегулировании пока не возобновляется. Не вижу здесь явной или неявной опасности возобновления крупномасштабных боевых действий. Будем делать все, чтобы этого не произошло».

Уважаемый читатель, я специально изложил полный текст ответа С. В. Лаврова с тем, чтобы стало доподлинно ясно, что в лице С. Маркова, мы имеем персонаж, который, по сути, своими пресс-конференциями и их последующим освещением в азербайджанских масс-медиа вбивает в сознание азербайджанских обывателей мысль о том, что «Россия не запрещает Азербайджану воевать в Карабахе, использовать купленное у РФ оружие». То есть в данном конкретном случае мы имеем банального провокатора-лжеца. Однако, оговорюсь, что сторонники «народного премьера» РА, особенно из числа соросовских прихлебателей, должны поблагодарить С. Маркова, да, да уважаемый читатель, поблагодарить за то, что он фактически подтвердил ранее высказанную Н. Пашиняном благоглупость: Апрельской войны (2016 г.), развязанной Азербайджаном против Арцахской Республики, не было, если бы Москва на это не дала своего согласия. Более того, вызывает умиление старание С. Маркова объяснить азербайджанским читателям откровенно вредоносное, а по сути, льющее воду на азербайджанскую пропаганду провокационное высказывание «народного премьера» о том, что «Карабах — это Армения, и точка», сделанное Николом Воваевичем в выступлении 5 августа т.г. на митинге в Степанакерте. В чем же суть провокации, может задаться вопросом уважаемый читатель. Об этом я имел возможность подробно писать в ранее опубликованных ИА REGNUM статьях — «Провокация Пашиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха» (ИА REGNUM, 17 августа 2019 г.) и «Не дать Пашиняну втянуть Армению и Арцах в войну!» (8 сентября 2019 г.). И было вполне ожидаемо, что на всю опасность этой пашиняновской провокации указал и генерал-лейтенант Виталий Баласанян в своем интервью интернет-изданию LIVEnews.am. Справедливости ради отметим, что Герой Арцаха к этому вопросу подошел и с совершенно неожиданной стороны, упомянув о том, что в случае войны у николововаевской команды может случиться массовое несварение желудка с известными дурно пахнущими последствиями в санитарно-эпидемиологическом плане. Во всей этой истории умаляет другое, что в лице Сергея Маркова президент Азербайджана и премьер-министр Армении заимели «мужественного», с претензиями на мышление галактического масштаба, адвоката.

И было вполне прогнозируемо, что советами С. Маркова воспользуется агитпроп султаната, ведь его стенания и восторги относительно того, что «А Азербайджан уже устал ждать. Выборы, революция формирование армянского правительства и т.д. Сколько можно ждать?! На этой почве российская дипломатия к проявляющему стратегическое терпение Азербайджану относится с большим уважением (взяв на себя функции уважаемой Марии Захаровой, так изрек С. Макаров — А.Г.)». А уже 12 октября т.г. в интернет-издании Minval. az была опубликована статья под заглавием «Азербайджан должен использовать в Карабахе созданный Турцией прецедент «антитеррористической зачистки», в которой автор Нурани, более известная как Тофига ханум, пишет:

«Турция по сути дела создала, точнее подтвердила прецедент трансграничной военной антитеррористической операции (имеет в виду военную операцию вооруженных сил Турции «Источник мира» в Сирии — А.Г.). И еще заручилась для ее проведения согласием и Вашингтона, и Москвы одновременно. И если боевики PKK из Сирии действительно побегут по иранскому коридору в Армению и оккупированный Карабах, то не пройдет ли следующая «зачистка» уже здесь? Тем более, что Анкара вполне может еще раз заручиться поддержкой и Вашингтона, и Москвы одновременно? Но даже если этого не произойдет, велика вероятность, что в Азербайджане просто воспользуются созданным Анкарой прецедентом. Турция, напомним, дала старт антитеррористической операции на основе Статьи 51 Устава ООН (гласящей о неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону — А. Г.) и антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН. А в случае с оккупацией Карабаха наличествуют и четыре резолюции СБ ООН, принятые еще в первую половину девяностых, но так и оставшиеся на бумаге, и уж тем более — право на самооборону. Именно на «карабахские» резолюции СБ ООН в своем программном выступлении на Валдайском форуме сослался президент Азербайджана Ильхам Алиев. А Валдайский форум — это «российская» площадка, что уже совсем страшно для Еревана. Наконец, есть серьезные данные о существовании здесь инфраструктуры террора. Им можно верить или не верить, но вот угрозы задействовать «диверсионно-штурмовые подразделения» и «устроить Азербайджану хаос в тылу», нанеся удары по нефтепроводам и железным дорогам, по ту сторону линии фронта озвучивали вполне официально. И все это складывается в единую картину: «У Азербайджана есть все основания провести в Карабахе свою «зачистку».

Да простит меня уважаемый читатель за столь пространную цитату из статьи Тофиги ханум. Это мера вынужденная, так как сказанное ею непосредственно указывает на то, что Азербайджан готовит информационную базу для развязывания новой войны против Арцахской Республики. Собственно, агитпроп Апшеронского султаната особо и не скрывает своих подобных воинственных намерений. В подтверждение этого вывода процитируем концовку этой же статьи Тофиги ханум:

«Здесь, конечно, предположения и версии (относительно наличия в РА инфраструктур террора — А.Г.) все еще доминируют над фактами (не беда для Маркова и Тофиги ханум, их придумают, был бы хорошо оплачиваемый заказ — А.Г.). Было ли выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме анонсом уже азербайджанского антитеррористического рейда? Обсуждался ли этот вопрос на переговорах Ильхама Алиева и Владимира Путина? (здесь вне всякого сомнения, что эти строки предназначены не столько для внутренней аудитории Апшеронского султаната, сколько для сподвижников Никола Воваевича из числа выкормышей соросовских фондов и разного рода заокеанских национальных демократических институтов, особенно щедро финансируемых за их круглосуточные антироссийские и откровенно русофобские бдения, а тут такой подарок — А. Г.). И если да, то удалось ли Азербайджану заручиться согласием Кремля? Будет ли эта операция азербайджанской или совместной с Турцией? Тем более, что в последнее время вооруженные силы двух стран регулярно проводят совместные учения. Обо всем этом остается только гадать. Но в чем нет сомнения, так это в том, что на фоне безответственного поведения Армении региону остро необходим свой «Источник мира».

Такие вот дела. Для полноты картины заметим, что в этой статье досталось и Исламской Республике Иран: «Общей границы с Сирией у Армении, правда, нет, «просочиться» через турецкую территорию вряд ли получится, но «коридор» может предоставить Иран. Тот самый Иран, чьи власти ну очень обеспокоены действиями Турции в северной Сирии и еще устроили у сирийской границы свои военные учения. Наконец, по иранской территории террористы могут просочиться и в Армению, и в оккупированный Карабах». Если Тофига ханум имеет в виду членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), до недавнего времени находящихся под охраной курдских военных формирований, то это действительно должно настораживать. Ведь еще недавно сами азербайджанские интернет-издания писали об этом. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на статью под заглавием «Азербайджанцы — сыновья известных бизнесменов — уезжали в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эксперт из РФ», опубликованную на азербайджанском интернет-портале 28 ноября 2018 года. Так, в беседе с корреспондентом Oxu.az эксперт Российского общества политологов (РОП), ведущий специалист центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко сказал следующее:

«Согласно официальным оценкам силовиков, за время активной фазы проекта ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирана и Сирии погибло 100 боевиков-азербайджанцев. Думаю, реальная цифра существенно выше. По известным мне оценкам, к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013—2016 годах присоединилось до одной тысячи азербайджанцев. Причем речь идет как о гражданах Азербайджанской Республики, перебравшихся в Сирию через соседнюю Турцию напрямую, так и об азербайджанцах, живущих в России и ставших радикалами уже в РФ».

Собеседник Oxu. az подчеркнул, что ему известны случаи, когда в ряде российских регионов молодые азербайджанцы — студенты российских вузов, сыновья довольно преуспевающих бизнесменов — уезжали в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Повторюсь, это были далеко не бедные и достаточно образованные люди, которые, тем не менее, восприняли радикальную Салафитскую пропаганду и оставили своих родных ради «джихада», — отметил А. Серенко. В своем выводе о наличии азербайджанцев в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) А. Серенко далеко не одинок. Так, в статье под заглавием «Сколько граждан Азербайджана сражаются на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?», опубликованной 20 сентября 2016 года, читаем: «Среди стран СНГ Азербайджан занимает третье место по численности граждан, принимающих участие в террористической группировке Исламское государство (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Echo. az заявил профессор, доктор философских наук Рафик Алиев. «В начале текущего года в группировке Исламское государство состояло около 1000 граждан Азербайджана. В настоящее время примерно 300−400 граждан Азербайджана сражаются на стороне ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Видать, говоря о «инфраструктуре террора», Тофига ханум имела в виду именно этих игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — граждан Азербайджана, окопавшихся в лагерях, до недавнего времени контролируемых курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Сирии, которых и поспешила спасать турецкая военщина.

Не хотелось бы оставить без реагирования также и опус из речи И. Алиева на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде (10−11 октября 2019 г.). И. Алиев отметил, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов.

«К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде … К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — гневно заявил Апшеронский султан.

Увы, на этот очередной, мягко выражаясь, некорректный выпад И. Алиева можно было не реагировать, если бы все на том же заседании после, прямо скажем, эмоционально-любительского ответа Никола Воваевича на слова Ильхама Алиева, последний воспрял духом. После Н. Пашиняна на заседании Совета глав государств СНГ должен был выступить президент Беларуси Александр Лукашенко, однако, И. Алиев, видимо, на правах его старого друга, обратился к нему с просьбой дать ему ответить на выступление премьера Армении. В порыве доселе неизвестного новоявленного прокурора «Нюрнбергского процесса по-азербайджански» Апшеронский султан гневно заявил:

«В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе издания «Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» говорится: «В рамках агентурного дела на обергруппу 114 Дромедар (примечательно, что И. Алиев придумал новое название абвергруппе, называя ее обергруппой — А. Г.) контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной Армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов — сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза …».

Можно было бы привести продолжение очернительства из выступления Апшеронского султана и далее, но здесь важно другое, а именно: Ильхам Алиев свою отсебятину приписывает этому изданию, где написано следующее:

«В рамках агентурного дела на абвергруппу — 114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной Армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, не допустив ими совершения диверсионных актов, а остальных объявили в розыск».

Именно за это Гарегин Нжде был арестован и судим. Соверши он то, что ему приписывает И. Алиев в своем «пламенном» выступлении, не приходится сомневаться, что Гарегин Нжде военным трибуналом Советского Союза был бы приговорен к расстрелу. Сомневающиеся в достоверности моих слов могут убедиться относительно приписок Альхама Алиева, прочитав статью «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны».

Уважаемый читатель, мне вовсе не хочется злоупотреблять вашим терпением, но для полноты информации о том, с кем мы имеем дело, приведу конкретные исторические факты, которые помимо прочего, быть может, внесут определенную ясность в вопросе о том, почему Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде пошел на умышленное искажение всем хорошо известных исторических фактов. Итак, 24 июня 2018 года была опубликована статья под заглавием «Азербайджанский легион против СССР во время Второй Мировой». В статье, в частности, написано:

«Азербайджанский легион — военное формирование, участвовавшее во Второй Мировой войне, на стороне германского вермахта. Начало создания легиона было положено еще в 1941 году, но тогда формирование называлось «кавказско-мусульманский легион», в которое входили не только азербайджанцы, но и представители Дагестана и некоторых других кавказских республик, исповедующих ислам. Однако, постепенно количество азербайджанцев стало в разы превышать представителей других кавказских народов и в июле 1942 года было принято решение о создании отдельного азербайджанского легиона, который состоял исключительно из азербайджанцев, а остальные национальности были переведены в другие воинские части … Количество бойцов азербайджанского легиона достигало примерно 40 тысяч человек. Но, помимо 40-тысячного легиона, на стороне германского вермахта были и другие воинские формирования, состоящие из азербайджанцев — это различные роты охраны и ССовские подразделения, численность которых трудно установить, данные разнятся. Части азербайджанского легиона принимали участие в боях как на восточном фронте, против Красной Армии, так и на западном, против войск союзников (американцев, канадцев, британцев, австралийцев, новозеландцев). До 1943 года легион воевал на восточном фронте. Азербайджанцы отметились в боях в Украине, в Кавказском регионе (Нальчик и Моздок), Краснодарском крае (Туапсе, Анапа, Новороссийск), в Абхазии (Сухуми), а также активно участвовали в борьбе против партизан в Украине, Польше и Белоруссии. В 1943—1944 году части азербайджанского легиона были переведены на западный фронт — в Данию, Италию, Словакию и Францию. Там они тоже использовались в борьбе с местными партизанами, а после высадки союзников во Франции, воевали и с ними. Одним из самых известных исторических событий Второй Мировой, в котором принимал участие азербайджанский легион, было знаменитое Варшавское восстание 1944 года. В столице Польши была предпринята попытка свержения оккупационного режима, однако оно (имеется в виду восстание — А.Г.) было жестоко подавлено, в частности, представителями азербайджанского легиона (видимо, И. Алиев, разглагольствуя об участии Гарегина Нжде в холокосте, перепутал его с злодеяниями палачей из азербайджанского легиона, массово истребивших узников Варшавского гетто — А. Г.), которые принимали активное участие в подавлении восстания. Германское командование не раз положительно отзывалось об азербайджанском легионе, а многие его офицеры и солдаты получили железные кресты … Некоторые азербайджанские легионеры сражались на стороне вермахта вплоть до самого конца войны. Например, в обороне Берлина против советских войск в 1945 году принимали участие около 700 азербайджанцев. После капитуляции Германии участники азербайджанского легиона старались сдаваться исключительно в плен американцам и англичанам и надеялись на невыдачу их Советскому Союзу».

Как сказал бы И. Алиев, комментарии тут излишни. Так что вместо россказней о преподнесении Гитлеру торта, на котором было написано на немецком «Каспийское море», и последующим умилительным описанием в своем выступлении подробностей относительно содержимого «в этом углублении» (на месте Каспийского моря — А. Г.) черного шоколада, было бы неплохо, если бы Ильхам Гейдарович несколькими предложениями ознакомил участников заседания Совета глав государств СНГ, к примеру, с зверствами, чинимыми одним из создателей «Азербайджанского легиона» Абдуррахманом Фаталибейли. Вот что об этом палаче евреев Варшавского гетто было написано 20 ноября 2016 года, все в том же небезызвестном интернет-издании Minval. az в статье под заглавием «Абдуррахман Фаталибейли Дуденгинский». «О героизме, храбрости А. Фаталибейли легионер Шамиль Атабек писал:

«Начиная с 1942 года, А. Фаталибейли вместе с легионерами находился на фронте. Вскоре героизм находящихся под его командованием легионеров начал восхищать немцев. Батальоны NN 805, 806, 807, 816, 818, 819, 1/111, 2/111 и 370 действовали на Кавказе, Украине, в Крыму, Белоруссии и Польше».

Можно привести с десяток известных азербайджанских интернет-порталов, этак по-хитрому тиражирующих хвалебные здравицы легионера Шамиля Атабека в адрес А. Фаталибейли, причем речь об интернет-изданиях, которые имеют в Азербайджане имидж рупоров президентской администрации Апшеронского султаната. Ограничимся лишь информацией о финале его жизни:

«После окончания войны, Фаталибейли оказался в плену у британских войск. После освобождения был в Италии, два года он жил в Египте, а затем отправился в Западную Германию. Два месяца провел в Турции и снова вернулся в Мюнхен. Находясь в Италии, Фаталибейли написал письмо премьер-министру Великобритании Клементу Эттли, в котором изложил свои мысли о скором начале Холодной войны и необходимости продолжить войну против СССР, однако, его письмо осталось без ответа … В ноябре 1954 года он бесследно исчез, а спустя несколько дней, в одной из мюнхенских квартир был обнаружен труп некоего Микаила Исмаилова. В ходе следствия было выяснено, что труп принадлежит самому Фаталибейли, а Исмаилов — агент КГБ, который был направлен в Западную Германию для устранения Фаталибейли. Спустя некоторое время, Микаил Исмаилов был найден повешенным в своем доме в Баку».

В порядке информации заметим, что

«в марте 1952 года Гарегина Нжде привезли в Ереван. Летом 1953 года, перед тем как перевести Нжде во Владимирскую тюрьму, по распоряжению министра госбезопасности армянской ССР, Гарегина Нжде повезли на автомашине показывать Ереван, возведенные постройки, различные достопримечательности … В сентябре 1955 года его вновь отправили во Владимирскую тюрьму, где он умер 21 декабря того же года».

После моих раздумий вокруг этих событий, не скрою очень и очень тяжелых, до сих пор кровоточащих ран нашей общей истории, истории СССР, не понимаю одного: зачем понадобилось президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, живущему в стеклянном дворце бросаться камнями по соседям. Почему президент Азербайджана, которого наш, взыскательный в оценках, «народный премьер» Никол Воваевич после тридцати секунд общения с ним в лифте в Душанбе (хочется верить, что лифт из-за неисправности не останавливался между этажами) назвал Апшеронского султана образованным человеком, озвучивает такую откровенную ложь на заседании Совета глав государств СНГ. Более того, повторюсь, будучи со слов Никола Воваевича человеком образованным, неужели И. Алиев из Библии не запомнил сколь простую, столь и мудрую истину: «И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или, как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучек из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего» (Евангелие от Матфея. Гл. 7, ст. 3, 4, 5).

Признаю՛сь, уважаемый читатель, что писать заключительную часть статьи дается мне особенно трудно. И вовсе не потому, что мыслей нет, как раз наоборот. Причина в другом: слишком велико желание наконец-то писать о перспективах мирного созидания двух армянских государств, о возобновлении чисто человеческого общения с соседями, с азербайджанцами, талышами, лезгинами, представителями других национальностей, проживающих в Азербайджанской Республике. И чтобы это случилось в возможно близкой перспективе, чтобы в очередной раз не приходилось писать и доказывать полное соответствие процесса обретения независимости Нагорно-Карабахской Республики нормам Международного права. Вновь и вновь упоминать о том, что 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики». Что Верховный Совет Азербайджанской Республики, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года и руководствуясь Декларацией Верховного Света Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», принял «Конституционный Акт Азербайджанской Республики о государственной независимости Азербайджанской Республики», в котором учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики, в Статье 1 которой написано: «Статья 1. Вторжение 27−28 апреля 1920 года XI армии РСФСР в Азербайджан, аннексия территории республики, свержение азербайджанской Демократической республики, являющейся субъектом международного права, считать оккупацией России независимого Азербайджана». А в Статье 2 читаем: «Статья 2. Азербайджанская Республика является преемницей, существовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года Азербайджанской Республики». Упомянем и Статью 3: «Статья 3. Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года является недействительным с момента подписания в части, относящейся к Азербайджану». Так вот, уважаемый читатель, Нагорно-Карабахская Республика никогда не входила в состав Азербайджанской Демократической Республики. Не было такого в истории, а посему, говорить о территориальной целостности современной Азербайджанской Республики, подразумевая в ее составе Арцахскую Республику, по меньшей мере с точки зрения Международного права полнейшая юридическая безграмотность. В то же время еще раз напомним уважаемому читателю, что 10 декабря 1991 года в Нагорно-Карабахской Республике состоялся референдум, а в бюллетень для голосования был внесен следующий вопрос: «Согласны ли вы, чтобы провозглашённая Нагорно-Карабахская Республика была независимым государством, самостоятельно определяющим формы сотрудничества с другими государствами и сообществами?». Из 132 328 имеющих право голоса приняло участие в голосовании 108 736 человек (82,6%), «за» проголосовало 108 615 человек (99,89% от числа голосующих). Такова реальность, которую упорно не хотят видеть Апшеронские правители, более того, тратят сотни и сотни миллионов нефтедолларов для ввода в заблуждение мировое сообщество. Есть ли выход из создавшего положения, вполне резонно может задаться вопросом уважаемый читатель и он, конечно, будет вправе сделать это. Да, выход есть! Если правители Азербайджанской Республики искренни в своих заявлениях о необходимости мирного разрешения Нагорно-Карабахского конфликта пусть с властями Республики Армения и Арцахской Республики выступят с совместным заявлением о готовности начать процесс вхождения Азербайджанской Республики и Арцахской Республики как самостоятельных субъектов международного права в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Только в условиях одновременного вхождения Азербайджана и Арцаха в эти авторитетные международные организации откроются реальные перспективы обеспечения безопасности и создания условий для динамичного социально-экономического развития независимых государств Южного Кавказа. Иначе регион может оказаться в эпицентре борьбы за доминирование в этом столь важном геополитическом пространстве. Выражаясь попроще, превратится в очаг постоянного военного противостояния центров силы мировой политики с перерастанием в кровопролитные войны. Увы, такова логика современных процессов, происходящих в Закавказье и вокруг него. Альтернатива совместному вхождению Азербайджана и Арцахской Республики в ЕАЭС и ОДКБ в качестве самостоятельных субъектов международного права — это война, в то время как членство Азербайджанской Республики и двух армянских государств в этих международных организациях — гарантия мира и безопасности. Не считаться с этим, как образно выразился на казнь герцога Энгиенского, совершенную по приказу Наполеона I, председатель Законодательной комиссии, разработавшей знаменитый Гражданский кодекс Наполеона, Антуан Буле де ла Мёрт: это больше, чем преступление: Это ошибка!

Словом, пришло время отказаться от амбиций и направить имеющиеся финансовые, организаторские, интеллектуальные ресурсы не на решение конъюнктурных задач, а на совместную работу по достижению благородной цели, а именно: обеспечения безопасности, если хотите, спасения Отечества — Республики Армения и Арцахской Республики от потери государственности. Ибо не будет никакого оправдания и снисхождения любым другим действиям, какими бы благими намерениями они не прикрывались, которые, можно с уверенностью утверждать, в конечном итоге приведут к углублению раскола в армянском обществе, подрыву возможностей национального единения. И главной движущей силой в этом востребованном процессе общенационального примирения должна стать консолидирующая роль трех президентов Республики Армения — Левона Акоповича Тер-Петросяна, Роберта Седраковича Кочаряна и Сержа Азатовича Саргсяна. А тем временем Никол Воваевич, подобно персонажу пьесы знаменитого немецкого поэта Иоганна Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» — мавру (после того, как он помог графу Фиеско организовать восстание против дожа До-риа, тирана Генуи, и вскоре обнаружил свою ненужность заговорщикам, которые видели в нем инструмент для достижения своих целей) должен уходить. Правда, Никол Воваевич не оправдал надежды «заговорщиков», не сумел-таки подорвать изнутри единство арцахцев, не решился подписаться под антиармянскими проектами по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, составленными «по лекалам» Джона Болтона. Читатель может недоуменно поинтересоваться, а почему я обо всем этом говорю, как о совершившемся факте. Ответ прост: предназначенная Николу Воваевичу подобная миссия невыполнима, даже если ему было обеспечено совершить государственный переворот, безнаказанно с грубым применением силы и угроз добиться роспуска Национального Собрания РА VI созыва, с дальнейшим обеспечением квалифицированного большинства в НС РА VII созыва.

Да, уважаемый читатель, необходимость консолидации трех президентов РА это актуальное веление времени. И это вовсе не потому, что весь армянский народ молиться на них или не видит альтернативы им, а по той причине, повторюсь, что альтернатива их консолидации — потеря государственности. Этот вывод, уважаемый читатель, основан на всестороннем анализе процессов, происходящих в регионе Ближнего Востока и Южного Кавказа. Такая консолидация достойна светлой памяти сотен тысяч наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны, тысяч и тысяч погибших в годы Арцахской Национально-освободительной войны 1992−1994 годов. Такая консолидация будет данью памяти погибшим 105 военнослужащим и безвинно убиенным мирным гражданам Арцахской Республики в Апрельской (2016 г.) войне, развязанной Азербайджаном против Арцахской Республики.

Я более чем убежден, что инициатива двух армянских государств об одновременном вступлении Азербайджана и Арцахской Республики в качестве самостоятельных субъектов международного права, если официально будет выдвинута, то нашими союзниками и в первую очередь Россией будет, вне всякого сомнения, поддержана. Уверенности в этом придает и выступление русского патриота-державника, депутата Государственной Думы, руководителя Института стран СНГ, кавалера ордена «Григор Лусаворич» («Григорий Просветитель») Арцахской Республики Константина Федоровича Затулина 11 октября т.г. в Степанакерте на Международном форуме друзей Арцаха, проходившем под девизом «Сотрудничество во имя справедливости и мира». Вдумаемся в слова из выступления Константина Федоровича на этом форуме:

«Россия проводит самостоятельную политику. Несмотря ни на какие угрозы и санкции, мы признали самоопределение Абхазии и Южной Осетии — я вижу здесь в первом ряду своего доброго друга Дмитрия Медоева, министра иностранных дел Республики Южная Осетия, — мы поддержали возвращение Республики Крым в родную гавань, мы вовлечены в усилия по урегулированию гражданской войны на Востоке Украины, потому что мы не можем допустить дальнейшего насилия над нашими соотечественниками на земле Донбасса. Я уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливое решение карабахского конфликта. Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне».

И с этими определениями, как нельзя более глубоко характеризующими величие русского народа, невозможно не согласиться.