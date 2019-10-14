Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела итоги опроса о строительстве храма Святой Екатерины. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как заявил глава горизбиркома Вадим Антошин, в опросе приняли участие 97 тысяч 143 горожанина. Из них 56 тысяч 8 человек выбрали вариант на месте бывшего здания Приборостроительного завода (57,66%), а 38 тысяч 361 человек — участок за Макаровским мостом (39,49%). 2 тысячи 774 бюллетеня были признаны недействительными.

Напомним, опрос о храме Святой Екатерины проходил 13 октября 2019 года. Ранее глава аппарата мэрии Илья Захаров заявлял, что на опросе ожидается явка примерно в 30 тысяч человек.

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