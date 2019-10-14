Мапуту, , 12:28 — REGNUM В Мозамбике наступил «день тишины» в преддверии парламентских выборов, которые состоятся уже завтра 15 октября, об этом 14 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Фаворитом гонки является правящая партия ФРЕЛИМО, которую возглавляет президент страны Филипе Ньюси.

Перед новыми законодателями с большой остротой встанет вопрос укрепления мира и экономики, а также реконструкция государства, пережившего годы противостояния между повстанцами и правительством страны.

Главным соперником ФРЕЛИМО на парламентских выборах выступит «Мозабигское национальное сопротивление», лидер которой Оссуфо Момад жестко критикует президента страны, находящегося у власти с 1975 года за неспособность решить проблему с безработицей.

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