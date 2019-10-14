Больцано, Италия, , 12:25 — REGNUM Власти североитальянской провинции Альто Адидже (в немецком варианте — Южный Тироль) утвердили решение, согласно которому в официальных документах не будет использоваться итальянская версия названия, передает Affari Italiani в понедельник, 14 октября.

Вместо «Альто Адидже» будет использоваться фраза «провинция Больцано» (по названию центра провинции, расположенной на границе с Австрией), а название «Южный Тироль» будет использоваться по-прежнему.

Представители национального правительства Италии уже заявили, что если в Больцано не отменят данные поправки самостоятельно, то это сделают в Риме.