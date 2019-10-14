Мумбаи, Индия, , 12:33 — REGNUM Высокопоставленный деятель правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) и заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш Кешав Прасад Маурья заявил, что каждый голос в пользу БДП на выборах означает «автоматический сброс ядерной бомбы на Пакистан». Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Кешав Прасад Маурья, выступая на митинге в рамках предвыборной кампании БДП в штате Махараштра, подчеркнул, что «Бхаратия джаната парти» стала символом развития и процветания Индии. По словам политика, если население Индии отдаст свои голоса за правящую партию, это будет означать, что в скором времени ядерная бомба будет сброшена на Пакистан.

Напомним, что 21 октября 2019 года состоится очередной раунд выборов в законодательные собрания штатов Индии. Голосование пройдёт в Махараштре и Харьяне. Подсчёт голосов запланирован на 24 октября.