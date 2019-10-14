Анкара, , 12:15 — REGNUM Североатлантический альянс должен сделать выбор между Анкарой и террористами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам турецкого лидера, в с соответствии с пятой статьей устава, которая предполагает ответ всех участников НАТО при нападении на одного из них, «альянс должен быть с нами».

«Вы с нами или с террористами?» — задался вопросом Эрдоган, отметив, что данная статья устава НАТО «пассивная».

Напомним, в пятой статье Вашингтонского договора говорится, что если одна страна Североатлантического альянса будет атакована, то другие государства военного блока должны ей помочь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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