Киев, , 12:14 — REGNUM Первопричина для масштабных акций протеста в Киеве сегодня, 14 октября — это возможное капитулянтское направление действий новой власти Украины, заявила в своем комментарии украинский политолог Олеся Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что в день защитника Украины в центре Киеве пройдет марш националистов под лозунгом «Защитим украинскую землю». Ожидается, что в акции примут участие 10−15 тыс. радикалов и их сторонников. Президент Зеленский в своем обращении призвал не поддаваться на провокации во время митингов, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

«На провокации, если таковые вдруг будут, конечно, не надо поддаваться. И не только из-за российского ТВ, а вообще. Это и так понятно. Только, все же, первопричина — это никак не провокации», — комментирует ситуацию Яхно.

По ее словам, общество хочет знать, за какие реальные «красные линии» не перейдёт украинская власть, чтобы «капитуляция» не стала реальностью.

«Вместо ритуальных и размытых увещеваний о том, что никакой капитуляции не будет, хотелось бы понимать целостный план и подход украинской власти. Если он есть. Выйти из войны как можно быстрее — это не план. Это подход, который как раз-таки и может привести к капитуляции», — отмечает эксперт.

Также Яхно отмечает в плюс Зеленскому, что он не заявил про «проплаченных» участников сегодняшних акций протеста (ранее глава офиса президента Андрей Богдан выразил мнение, что участники акций протеста против согласия Украины на урегулирование в Донбассе по формуле Штайнмайера получают за свою позицию денежное вознаграждение — ред.)