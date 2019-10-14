Ереван, , 12:13 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен в том, что двухзначный рост сферы туризма страны будет продолжен в 2020 году.

Ереван

«Booking.com включил Ереван в Топ-10 самых активных туристических направлений в мире на 2020 год. Это означает, что двухзначный рост нашего туризма будет продолжен в 2020 году, что открывает большие возможности для малого, среднего, а также крупного бизнеса», — написал он на свой странице в Facebook.

При этом премьер отметил, что его просьба к водителям такси и случайным прохожим о хорошем отношении к туристам, остается в силе.

«Прибывающие в Ереван туристы в рамках своих поездок обязательно будут посещать области. Так что, указанные выше возможности касаются также регионов, сел. Сегодня мы получаем информацию о визитах туристов из таких деревень, которые не имеют никаких туристических инфраструктур. Туристы часто арендуют машины у сельчан, покупают еду просто для того, чтобы погулять по лесам или полям», — добавил он.

По данным Национального статистического комитета, рост туристических посещений в Армении за первое полугодие 2019 года составил 12,3%. Всего за январь-июнь страну посетили 770 055 туристов.

По данным Национального статистического комитета, Армению в 2018 году посетило 1 651 782 человека, что на 10,5% больше показателя 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярный сервис бронирования Booking.com предсказал основные туристические тенденции на 2020 год, и столица Армении Ереван вошла в число 10 самых популярных направлений.

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