Ереван, 14 октября 2019, 12:13 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен в том, что двухзначный рост сферы туризма страны будет продолжен в 2020 году.
При этом премьер отметил, что его просьба к водителям такси и случайным прохожим о хорошем отношении к туристам, остается в силе.
По данным Национального статистического комитета, рост туристических посещений в Армении за первое полугодие 2019 года составил 12,3%. Всего за январь-июнь страну посетили 770 055 туристов.
По данным Национального статистического комитета, Армению в 2018 году посетило 1 651 782 человека, что на 10,5% больше показателя 2017 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярный сервис бронирования Booking.com предсказал основные туристические тенденции на 2020 год, и столица Армении Ереван вошла в число 10 самых популярных направлений.
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