Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM Более четверти екатеринбуржцев могут быть противниками строительства храма Святой Екатерины. Об этом заявили в социологическом сообществе «Открытое мнение», сообщает ИА Znak.

Социологи опросили более 800 человек с помощью телефонных интервью по вероятностной выборке. Из них 26,5% заявили, что не хотят, чтобы храм Святой Екатерины был построен в Екатеринбурге. Ещё 39,9% респондентов заявили, что им безразличен этот вопрос, и лишь 30,5% опрошенных хотят, чтобы религиозный объект всё-таки был построен.

Опрос проводился с 25 сентября по 10 октября 2019 года. Максимальная ошибка выборки — 3,4%. В исследовании участвовали только жители Екатеринбурга старше 18 лет.

Напомним, 13 октября 2019 года состоялся опрос о строительстве храма Святой Екатерины. В мероприятии приняли участие почти 100 тысяч горожан.

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