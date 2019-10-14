Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Смольном обнародовали объемы исполнения адресной инвестиционной программы (АИП) Петербурга на 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM. Как уточнил глава комитета по экономической политике и стратегическом Валерий Москаленко, к началу октября АИП в целом исполнена лишь на 43,5%. То есть из 89 млрд 272 млн рублей за девять месяцев удалось потратить 38 млрд 818 млн рублей.

Самый низкий показатель по освоению среди крупных госзаказчиков показал комитет по транспорту — 27,5% (179 млн). Следом идут комитет по промышленной политике и торговле — 28,6% (418 млрд), и комитет по строительству — 29% (6,5 млрд).

На 36,9% исполнил АИП комитет информатизации и связи, потратив 171 млн рублей, на 41,9% — комитет имущественных отношений, освоив 8,6 млрд рублей. На 47,8% исполнил АИП комитет по развитию транспортной инфраструктуры (14 млрд). Комитет по энергетике и инженерному обеспечению опередил коллег, потратив к 1 октября 8,8 млрд рублей, что составляет 61,4% от его адресной инвестпрограммы.

«Есть уверенность, что АИПы в этом году будут выполнены лучше, чем в прошлом, но все равно процент исполнения АИПов оставляет желать лучшего. Потенциальные проблемы закладываются на этапе планирования. Иначе почему они не выполняются? Значит, неправильно планируем», — сказал на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Крайне важно провести анализ и не наступать на те же грабли», — добавил он.

Напомним, 1 октября глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что в ходе корректировки бюджета текущего года расходы на адресную инвестиционную программу (АИП) сократятся на 16,8 млрд рублей. Это произойдет из-за невозможности полного выполнения АИП: выделенные средства до конца года освоить не успеют.

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