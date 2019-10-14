Пекин, , 12:08 — REGNUM Правление частного фонда, учрежденного в Китае для привлечения инвестиций, покидает сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Китайский МИД оставляет это без комментариев, заявил 14 октября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в Пекине.

Дипломат отметил, что речь идет о личном решении Хантера Байдена, решении, принятом в интересах бизнеса. Подобные действия ведомство не комментирует.

Хантер Байден покинет правление инвестфонда в конце октября, об этом ранее сообщило Bloomberg. Фонд, получающий поддержку ряда китайских предприятий, был учрежден Байденом-младшим осенью 2013 года вместе с китайским банкиром Джонатаном Ли.

Агентство указало, что Хантер Байден пообещал не работать ни на какие иностранные компании в случае, если его отец победит на выбора президента США в 2020 году.

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