Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В Екатеринбурге проходит XI международный форум «Юридическая неделя на Урале», в котором помимо практикующих юристов и экспертов в области права также участвуют представители органов государственной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Для гостей из 16 регионов страны в рамках юридической недели будут работать 33 научные площадки, в том числе круглые столы, мастер-классы, семинары, деловые игры и правовые дебаты, посвященные вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровой трансформации бизнеса, законодательным изменениям в современных экономических отношениях и многому другому», — уточнили в департаменте.

Помимо этого в рамках обширной программы будут проведены научно-практические конференции. Их темами станут особенности практики выборов в России, а также права и свободы человека в условиях развития цифровой экономики.

Отметим, что международный форум проходит с 14 по 19 октября в Екатеринбурге. Мероприятие проводится в регионе в одиннадцатый раз. Как правило, в работе форума принимают участие около одной тысячи человек.