Багдад, , 12:01 — REGNUM Власти Ирака начали выплачивать компенсации членам семей погибших в акциях протеста, проходивших по всей стране, об этом 14 октября сообщает Kurdistan.ru.

Чиновники выделили $8 тыс. для семей погибших, а также $4 тыс. для семей пострадавших. Всего в акциях протеста погибли свыше 100 человек, пострадали порядка 6 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжались больше недели. Жители многих городов страны вышли на улицы с требованием обуздать коррупцию, а также решить прочие проблемы.

Манифестации значительно ослабли после того, как высокопоставленные чиновники провели встречу с представителями общественности, пообещав решить ряд озвученных проблем.

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