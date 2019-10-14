Варшава, , 11:43 — REGNUM Результат польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского превышает 45% после обработки 82,79% протоколов на выборах в парламент страны (сейм). Об этом сообщает PAP.

Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Elekes Andor

«Право и справедливость» набирает 45,16% голосов, Гражданская коалиция (KO) — 26,1%, а Союз демократических левых (SLD) — 12,1%. Менее десяти процентов избирателей поддержали Польскую крестьянскую партию (PSL) (8,81%) и «Конфедерацию» (6,71%).

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября. На них избраны 460 депутатов нижней палаты парламента — сейма ‑ и сто членов верхней палаты — сената.

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