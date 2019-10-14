Анкара, , 11:42 — REGNUM Масштабная военная операция «Источник мира», начатая Турцией в Сирии, закончиться только тогда, когда Анкара достигнет поставленных целей. Об этом сегодня, 14 октября, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Турецкая авиация Darren Flinders

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Он подчеркнул, что пока Турция не намерена прекращать операцию, направленную против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже несмотря на призывы и ультиматумы западных стран.

«Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, в панике перед лицом успеха операции «Источник мира» призывают прекратить её и угрожают Турции санкциями, — написал Калын в Twitter. — Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии. По заявлению Министерство обороны Турции, с этого момента в САР уже уничтожено 550 террористов.

Ранее против проведения Турцией операции в Сирии выступили Франция и Германия. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон подчеркнул, что это наступление может привести к «неустойчивым гуманитарным ситуациям» и способствовать возрождению террористических группировок в регионе.

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