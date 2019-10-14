Ольга Демиденко, 14 октября 2019, 15:03 — REGNUM Экспертное сообщество активно обсуждает возможную скорую отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина. В том, что Илюхин попал в категорию «губернаторы на вылет», практически ни у кого не осталось сомнений. Ситуация в красивейшем и богатейшем регионе России, вопреки логике, ухудшается день ото дня. Крайне раздраженное деятельностью Илюхина и его команды население второй год подряд как регулярно выходит на различные митинги, пикеты и устраивает голодовки. При этом ни Илюхин, ни его правительство даже не пытаются найти общий язык с населением и, складывается впечатление, делают всё возможное для наращивания протеста на полуострове.
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«Полномочия Владимира Илюхина истекают в 2020 году. Он уже отработал на посту губернатора почти два срока, и сегодня его позиции стали шаткими как никогда. Проблем у главы Камчатского края очень много. Население полуострова недовольно работой как губернатора, так и его правительства. За последнее время на Камчатке сменилось десять ключевых министров, на некоторых завели уголовные дела. Сопутствующий информационный шум играет точно не на руку Илюхину. Ещё прошлым летом он чувствовал себя в относительной безопасности. В июне Камчатский край вошёл в ТОП-30 «Национального рейтинга инвестиционного климата». Это один из немногих рейтингов, на которые обращают внимание в Кремле. Однако после очередных громких скандалов, федеральный центр, конечно, более пристально изучит обстановку в этом регионе. Экспертное сообщество отмечает, что череда отставок министров, скорее всего, вызовет вопросы», — считает доктор политических наук Илдус Ярулин.
Наиболее сильные протесты в 2018 году вызывало поведение чиновников правительства Камчатки и губернатора Илюхина в связи с повышением пенсионного возраста.
По мнению Илдуса Ярулина, неоднозначно можно толковать и позиции Владимира Илюхина в различных рейтингах:
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке растёт протестная активность. Жители полуострова протестуют против роскошной жизни чиновников правительства края, против бездействия управленцев команды Илюхина по ключевым вопросам жизни региона. На Камчатке провалены почти все основные госпрограммы — по строительству жилья, дорог, по улучшению качества жизни людей.
1 мая 2019 года стало настоящей «черной меткой» для Владимира Илюхина. Камчатка попала во все российские и иностранные СМИ в связи с запретом губернатора на проход по площади всех партийных колонн, кроме «Единой России», агитация за которую велась открыто. Во время Первомая полиция задерживала всех оппозиционеров, ещё до того, как они пришли к площади. Весь актив КПРФ скрутили и доставили в полицию просто за то, что они стояли «слишком близко друг к другу». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов крайне резко высказался тогда в отношении Владимира Илюхина, посоветовав ему заняться, наконец, проблемами региона и перечислив все недостатки работы губернатора.