14 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Губернатора Камчатки Владимир Илюхин уже в ближайшее время могут «с почётом проводить в отставку». Глава региона допустил множество ошибок, которые стали достоянием общественности не только в регионе, но по всей стране.

Ольга Демиденко, , 15:03 — REGNUM Экспертное сообщество активно обсуждает возможную скорую отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина. В том, что Илюхин попал в категорию «губернаторы на вылет», практически ни у кого не осталось сомнений. Ситуация в красивейшем и богатейшем регионе России, вопреки логике, ухудшается день ото дня. Крайне раздраженное деятельностью Илюхина и его команды население второй год подряд как регулярно выходит на различные митинги, пикеты и устраивает голодовки. При этом ни Илюхин, ни его правительство даже не пытаются найти общий язык с населением и, складывается впечатление, делают всё возможное для наращивания протеста на полуострове.

Владимир Илюхин Kremlin.ru

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«Полномочия Владимира Илюхина истекают в 2020 году. Он уже отработал на посту губернатора почти два срока, и сегодня его позиции стали шаткими как никогда. Проблем у главы Камчатского края очень много. Население полуострова недовольно работой как губернатора, так и его правительства. За последнее время на Камчатке сменилось десять ключевых министров, на некоторых завели уголовные дела. Сопутствующий информационный шум играет точно не на руку Илюхину. Ещё прошлым летом он чувствовал себя в относительной безопасности. В июне Камчатский край вошёл в ТОП-30 «Национального рейтинга инвестиционного климата». Это один из немногих рейтингов, на которые обращают внимание в Кремле. Однако после очередных громких скандалов, федеральный центр, конечно, более пристально изучит обстановку в этом регионе. Экспертное сообщество отмечает, что череда отставок министров, скорее всего, вызовет вопросы», — считает доктор политических наук Илдус Ярулин.

Наиболее сильные протесты в 2018 году вызывало поведение чиновников правительства Камчатки и губернатора Илюхина в связи с повышением пенсионного возраста.

Илдус Ярулин «Чиновники повысили себе региональные надбавки к пенсиям в среднем до 150 тыс. рублей. При этом известно, что Владимир Илюхин был одним из наиболее ярых сторонников повышения пенсионного возраста. Это обстоятельство ещё более увеличило репутационный ущерб. Именно после того, как чиновники на фоне митингов, проходивших на полуострове, повысили себе пенсии, у Илюхина и начались серьёзные проблемы. Протесты и даже голодовки начались в 2018 году и продолжаются по сей день. Впрочем, даже крайне негативная оценка деятельности Илюхина населением и нарастающие проблемы в регионе вовсе не означают краха политической карьеры этого чиновника. Многие эксперты отмечают, что таких губернаторов, как правило, «провожают в отставку». Чаще всего — преждевременно».

Митинг против пенсионной реформы в Петропавловске-Камчатском Kprf-kamchatka.ru

По мнению Илдуса Ярулина, неоднозначно можно толковать и позиции Владимира Илюхина в различных рейтингах:

Илдус Ярулин «Те рейтинги, которые ближе к «Единой России», оценивают работу камчатского губернатора достаточно высоко. Те же, что придерживаются иных подходов, помещают Илюхина в «красную зону». То, что губернатор Камчатки находится в группе «на вылет», объясняется его неумением и нежеланием объяснять людям, почему власть принимает то или иное решение. Проблемы сразу решить невозможно, особенно в таком сложном и дотационном регионе, как Камчатка. Поэтому с жителями региона нужно работать, чтобы не было недовольства и недопонимания. Значительно усложняют обстановку нерешенные демографическая и миграционная проблемы. Камчатка теряет население, молодёжь всё чаще уезжает в другие, более благополучные, регионы. Для того, чтобы хоть немного изменить этот тренд, нужны особые меры господдержки. Камчатка нуждается в особом внимании федеральных властей. Пока экономика региона дотационна почти на 60%. Это значит, что ни о каком развитии речи не идёт. А отчуждение населения от власти играет на руку достаточно активной оппозиции. Новый руководитель, новый подход к руководству регионом, смена команды, вкупе с повышенным вниманием федерального центра, безусловно, пошли бы на пользу Камчатке».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке растёт протестная активность. Жители полуострова протестуют против роскошной жизни чиновников правительства края, против бездействия управленцев команды Илюхина по ключевым вопросам жизни региона. На Камчатке провалены почти все основные госпрограммы — по строительству жилья, дорог, по улучшению качества жизни людей.

Камчатка Андрей © ИА Красная Весна

1 мая 2019 года стало настоящей «черной меткой» для Владимира Илюхина. Камчатка попала во все российские и иностранные СМИ в связи с запретом губернатора на проход по площади всех партийных колонн, кроме «Единой России», агитация за которую велась открыто. Во время Первомая полиция задерживала всех оппозиционеров, ещё до того, как они пришли к площади. Весь актив КПРФ скрутили и доставили в полицию просто за то, что они стояли «слишком близко друг к другу». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов крайне резко высказался тогда в отношении Владимира Илюхина, посоветовав ему заняться, наконец, проблемами региона и перечислив все недостатки работы губернатора.