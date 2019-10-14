Джакарта, , 11:38 — REGNUM Председатель индонезийской партии национального мандата Зулкифли Хасан встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Джакарте 14 октября, сообщает Kompas.

Известно, что Зулкили Хасан прибыл в президентский дворец в 14:25 по местному времени. Подробности закрытой встречи пока не разглашаются.

Напомним, в конце прошлой недели глава государства Джоко Видодо провел короткие встречи с председателем Демократической партии Сусило Бамбангом Юдойоно и председателем партии «Гериндра» Прабово Субианто. Джоко Видодо признал, что на двух встречах обсуждалась возможность вступления этих коалиций в кабинет правительства.

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