Москва, , 11:38 — REGNUM Военное вторжение Турции на севере Сирии лишь усложнило ситуацию в регионе, но и привело к определенным последствиям, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«В частности, это поспособствовало налаживанию диалога курдов с Дамаском, от которого те раннее уклонялись, делая ставку на внешнюю (американскую) поддержку. Теперь же курдские группировки договорились с Дамаском о размещении на границе Турции и Сирии сирийских правительственных войск, что призвано остановить турецкое наступление», — указал Косачёв в Facebook.

При этом, рассуждает сенатор, «риск открытого турецко-сирийского конфликта все же невелик, поскольку у Анкары, судя по всему, нет намерения силой захватить сирийские территории».

«Цели президента Эрдогана вполне прозаичны: в турецких пограничных районах скопились более 3,5 миллионов сирийских беженцев, и Анкара рассчитывает переселить хотя бы миллион из них на те земли, на которых она сейчас проводит свою военную операцию», — указал он.

Другое дело, что пытаясь решить военным путем свою проблему, Турция создает новую и усугубляет старые, констатировал парламентарий. Так, он приводит данные организации Save the Children, согласно которым более 1,5 млн мирных граждан в пограничном регионе нуждаются в гуманитарной помощи. По некоторым оценкам, военная операция может сразу привести к переселению минимум 300 тыс. человек.